«الرقابة على الأدوية» يطالب بإيقاف مؤقت للقاح كورونا لهذا السبب

طالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في خطاب رسمي، بإيقاف مؤقت لشحنة لقاح كورونا التي دخلت ليبيا، أمس الأحد، وذلك إلى حين التأكد من سلامة الشحنة.

وشدد محمد عمر حسن، مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في خطاب حصلت “الساعة24” على نسخة منه، على ضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للتأكد من أن التشغيلات المذكورة مصنعة من قبلهم وتزويده بشهائد التحاليل الخاصة بالشحنة، حتى يتمكن المركز من استكمال الإجراءات الرقابية حيال الشحنة.

وأوضح خطاب مدير عـام مـركز الـرقـابة علـى الأغــذية والأدويــة، ملاحظاته بشأن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح، مؤكدا أنها مدونة باللغة الروسية وهذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وأشار مدير عام المركز، إلى أن الإجراءات الرقابية حيال ورود الدفعة الأولى للقاح فيروس كورونا كانت كالآتي :-

– أنه تم الإفراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية بعد أخذ ثلاثة عينات من الجرعات للارقام التشغيلة المذكورة.

– تم تتبع عملية تخزين كامل الشحنة وتأكد من ظروفها تخزينها طبقا للمواصفات المعتمدة 18 درجة مئوية

– لم يتم استلام شهادة التحليل لبيان طرق تحليلها والكشف عليها

– الملصق والنشرة الداخلية للشحنة مكتوبة باللغة الروسية مما يتعذر قراءة البيانات التوضيحية للعينات ويجعلها مخالفة للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة التشرة توضيحية باللغة الإنجليزية.