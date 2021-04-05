الرجمة | الملتقى الأول لضباط القوات المُسلحة تحت شعار “القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين”

الرجمة 05 أبريل 2021 (وال)- عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة اليوم الإثنين، المُلتقى الأول لضباط القوات المُسلحة تحت شعار “القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين”، بحضور سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وبحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة، فقد شهد المُلتقى حضور رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، إضافة لرؤساء الأركان النوعية البرية، البحرية، الجوية، إلى جانب مديري الإدارات المتخصصة، وضباط الألوية والكتائب والوحدات بالقوات المُسلحة. (وال- الرجمة) ر ت

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