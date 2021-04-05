انطلاق أعمال تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي بإشراف لجنة الإدارة بالشركة.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الإثنين، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك «تواصل الأعمال بمشروع إنشاء عدد 3 خزانات كيروسين T- 102/103A/B وبسعة 7000 الاف متر مكعب لكل خزان وكذلك إنشاء خزان بنزين T- 104A و بسعة تخزينية 30000 ألف متر مكعب وبنسبة إنجاز تصل الي 85% من هذه المشاريع، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إستحداث الخزان T-104D بنزين وبسعة 30000 ألف متر مكعب .

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ولفتت إلى « البدء بأعمال إنشاء خزان بنزين T-104C سعة 30000 ألف متر مكعب وهو فى المراحل الأولى ، بالإضافة إلى البدء فى صيانة خزانات الزيت الثقيل T-120/122».

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشاريع يشرف على تنفيذها مهندسين من إدارة المشروعات بالإدارة العامة للشؤون الفنية والتي دخلت حيز التنفيذ.

وأكد بيان الشركة أن «لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط منذ استلامها قريباً لمهامها تسعى دائماً لتطوير مرافقها ومواقعها بما يناسب التطور و زيادة حجم الطلب على منتجات الشركة».

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