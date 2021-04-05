«مفوضية الانتخابات»: ناقشنا مع الأمم المتحدة دعم المرأة في الاستحقاقات الدستورية

عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، الإثنين، اجتماعاً مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيقوني بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية سوزان حمي، وذلك بمقر المفوضية.

بحث الاجتماع، سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية الانتخابية من أجل وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى صناديق الاقتراع وفقاً للأطر القانونية.

كما ناقش الاجتماع، إمكانية توقيع اتفاقية دعم بين وحدة دعم المرأة بالمفوضية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية خلال المرحلة المقبلة.