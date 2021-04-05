«حمودة»: لا صحة لدعم الحكومة لنادي رياضي دونًا عن باقي الأندية

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمّودة، “التزام الحكومة بدعم جميع الألعاب الرياضية والأندية الليبية على حد سواء”، نافيًا في الوقت نفسه الشائعات التي تتداول عن دعم الحكومة لنادي رياضي دونًا عن باقي الأندية.

وقال “حمّودة” في منشور له بصفحته الرسمية على الفيسبوك، إن “حكومة الوحدة الوطنية تؤكد على أهمية الرقي بمستوى الرياضة في ليبيا، والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأندية الرياضية”.

ودعا المتحدث الرسمي باسم حكومة الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية من خلال تحري الصدق وعدم تداول الشائعات”.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعات اتهمت فيها رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بدعم نادي الإتحاد، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الحكومة مؤكدا دعمها لكل الأندية الليبية.