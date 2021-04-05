«شكشك» يبحث الخطة التشغيلية للمهام الرقابية للعام الجاري

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخطة التشغيلية للمهام الرقابية لعام 2021، مع مدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة والفريق المكلف، وشارك في الحضور الوكيل ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية.

وأوضح الحساب الرسمي لديوان المحاسبة، على فيسبوك، أن “الخطة تضمنت دليل الإجراءات الذي حدد مراحل وضوابط التنفيذ، إضافةً إلى كافة المهام الرقابية المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري”.

وتابع؛ أن الخطة صنفت “الجهات الخاضعة على المستويين القطاعي والمحلي، وأوضحت فرق المراجعة المكلفة، علاوةً على مهام رقابة الأداء والالتزام المستهدفة والتي سيتم ربطها بمنظومة المهام الرقابية التي ستمكن من المتابعة والتقييم وتحقيق مستوى جودة مقبول”.

وتطرق النقاش إلى مراجعة الجدول الزمني للمراحل المتبقية الخاصة باستكمال التقرير السنوي لعام 2020، وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لديوان المحاسبة.