القائم بأعمال السفير في مصر يتفقد الجناح الليبي بالمهرجان الدولي للتمور

قالت السفارة الليبية في القاهرة، إن القائم بأعمال السفارة لدى جمهورية مصر العربية، طارق مصباح الحويج، تفقد الجناح الليبي في مهرجان القاهرة الدولي للتمور الذي اختتم أعماله الإثنين، والذي نظمته وزارة الزراعة المصرية بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وأشاد القائم بأعمال السفارة، بجهود القائمين على الجناح الليبي، مباركا فوز شركة المذاق الرفيع بجائزة أفضل منتج (الترتيب الأول كأفضل تمر رطب والترتيب الثالث كأفضل تمر جاف)، في دلالة على جودة المنتج الليبي وقدرته على المنافسة الدولية.

وخلال لقائه بالقائمين على الجناح الليبي، وعد “الحويج” بالتواصل مع السلطات المصرية من أجل تسهيل انسياب التمور الليبية بالأسواق المصرية.