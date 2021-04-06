“عقيل”: إيطاليا تظن نفسها وريثة الإمبريالية لليبيا ومصلحة اليونان إبعادنا عن ثروة المتوسط

قال المحلل السياسي، عز الدين عقيل، إن “مالطا تحاول استغلال ظروف ليبيا الراهنة، بتحريض مباشر من قوى غربية، للحصول على نصيب من حصة ليبيا النفطية والسمكية بالمياه الاقتصادية الليبية المقابلة للمياه المالطية، بجانب رغبتها في إيجاد صيغة قانونية يوافق عليها الجانب الليبي تحت ضغوط أجنبية، لتوريط ليبيا أكثر بتحمل أعباء أزمة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف «عقيل»، في تصريحات صحفية، أن “اقتراب إيطاليا من ليبيا لم يبدأ اليوم بل ومنذ بداية الأزمة خاصة وأنها تلقت ضوءا أخضر من طبقة سياسيي الصدفة الذين حكموا ليبيا، خاصة حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها على زيادة تدخلها بالشأن الليبي”.

وتابع أن “اليونان لها مصلحة مباشرة في إبعاد ليبيا عن ثروة شرق المتوسط”، مؤكدًا أنها “تدفع الليبيين لرفض حقوقهم البحرية التي أظهرتها تركيا مكرهة”.

وأوضح أن “ايطاليا تعتقد نفسها الوريثة الإمبريالية لليبيا، خاصة في ظل عودة الكثير من دول العالم الثالث منذ العقد الثاني من هذا القرن إلى أجواء زمن الاستعمار والمد الإمبريالي”.