تحت شعار «سنغير العالم بطفل يقرأ».. مهرجان الثقافة بالزاوية يُنهي فاعلياته

قالت وزارة الثقافة، إن ببيت الثقافة بمدينة الزاوية اختتم، مساء الإثنين، فاعليات مهرجان ثقافة الطفل في دورته الثانية، وذلك بمشاركة متميزة تحت شعار “سنغير العالم بطفل يقرأ”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، فإن الوزارة شاركت في الفاعليات بجانب إدارة المراكز والبيوت الثقافية والبيت الليبي للعلوم والثقافة، ومركز بداية الانطلاقة وجمعية الهلال الأحمر ومشاركة لافتة لـ”الهلالي الصغير ” وبأستضافة من المكتبة الليبية المتنقلة ومكتبة علاء الدين .

واشملت فاعليات المهرجان، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، عروض لبيع قصص وكتب للأطفال ومعرض الرسام الصغير والخط العربي وركن القراءة، ومعرض للروبوتات

وكانت فاعليات المهرجان، انطلقت السبت الماضي تحت عناوين “طفولة.. ثقافة.. تميز.. إبداع.