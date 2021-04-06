مدرسة السلام في “هون”.. نموذج لعودة آمنة تلتزم باحترازات كورونا

تقرير/218

شرعت مدرسة السلام في مدينة هون باستقبال تلاميذها ومنذ اليوم الأول تم تقسيم التلاميذ على الفصول الدراسية بأعداد تتناسب مع عدد المقاعد ومساحة كل فصل حيث الأخذ بالاعتبار مبدأ التباعد الجسدي ضمن احترازات الوقاية من تفشي جائحة كورونا .

ووزعت إدارة المدرسة الكتاب المدرسي على جميع التلاميذ مع تقديم المعلمات الإرشادات المتواصلة على جميع الطلبة بطريقة التعامل ووضعهم في صورة الوضع الحالي لانتشار الوباء تأكيدا وترسيخا لثقافة التباعد حماية لصحة الجميع وقد تم تقسيم التلاميذ لمجموعتين، الأولى لتلاميذ الفصول من الأول إلى الثالث والثانية من الرابع إلى الخامس.

وأكدت مديرة المدرسة الأستاذة حميدة مازن لــــ 218 حرص الطاقم الإداري والتدريسي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة التلاميذ حيث تم توفير دورات مكثفة للمعلمات بالتعاون مع الفرع البلدي لمدينة هون وتوفير المستلزمات الضرورية كالمعقمات و الكمامات وتكليف مشرفات لكل ممر، يتواجدن بصورة مستمرة منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته لضمان تطبيق الخطة الموضوعة.

كما أشارت الأستاذة حميدة إلى عدم وجود الطابور الصباحي تحاشياً للازدحام والتقارب الجسدي أيضاً إلغاء فترة الاستراحة ويستطيع كل تلميذ تناول وجبة خفيفة داخل مقعده الدراسي وشرب الماء متى شاء بإشراف المعلمة الموجودة في الفصل علاوةً على تعقيم الفصول والممرات بشكل كامل عقب نهاية كل يوم دراسي استعدادا لاستقبال التلاميذ في اليوم التالي .

وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لخطة العودة الآمنة للدراسة وفتح المدارس لإستقبال التلاميذ بعد أن أقرت اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة كورونا ببلدية الجفرة ذلك، لتصدر مراقبة تعليم الجفرة قرارها الذي الذي أذن للمدارس أن تفتح أبوابها وانطلاق العام لدراسي الجديد مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية.

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