وزير الصحة يناقش مع لجنة التطعيمات خطة توزيع لقاح كورونا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الإثنين، مع عضو اللجنة العليا للتطعيمات ابتسام حديد وعضو اللجنة العليا للتطعيمات محمد بن رمضان ووعددا من المسؤولين باللجنة العليا للتطعيمات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإنه تم مناقشة آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت البيان، إلى أنه تم الاتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة.

وأكد الزناتي، أنه لن يدخر جهداً في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغض النظر عن الثمن المادي.