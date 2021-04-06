التخلص من مخلفات البناء في بنغازي

يواصل مكتب النظافة العامة ببلدية بنغازي حملته لإزالة مخلفات البناء المتكدسة في أنحاء متفرقة من المدينة، إضافةً لأعمال تنظيف الشوارع والميادين والمساحات الخضراء ونقل النفايات المتراكمة، بتنفيذ وتعاقد مع شركة قلعة بغداد- حسب ما ذكره المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وشملت الأعمال أيضاً نقل كـافـة الـمـُخـلـفـات الـصـنـاعـيـة الـمُـتـنـاثـرة و الـقُـمـامـة في أحياء وشوارع مختلفة، منها جـلـيـانـة، شـارع الـشـاطـئ بـجـوار فـنـدق جـلـيـانـة والـطـريـق الـدائـري الـثـانـي إبـتـداءً من تـقـاطـع الـطـريـق مـع شـارع الـوحـدة الـعـربـيـة وصـولاً إلـى مـنـطـقـة أرض لـمـلـوم و حي طـبـلـيـنو شـارع الـجـزائـر و بـجـوار نـادي الأهـلـي بنغازي .. وقـد تـم نـقـلـهـا بـالكـامـل إلـى الـمـكـب الـعُـمـومـي .

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