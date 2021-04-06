رئيس المجلس الرئاسي يعلن عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

طرابلس 05 أبريل 2021 (وال)- أعلن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لتكون صرحا يجمع الليبين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنفي مساء اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس بحضور نائبيه عبد اللافي، وموسى الكوني .

وقال “المنفي ” إن مشروع المصالحة الوطنية جاء ليجمع بين أبناء شعبنا ويألف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي على أسس يسودها القانون والعدالة وحقوق الإنسان، آملين أن نصل في نهاية هذا العام إلى الاستحقاق الأهم وهو انتخابات في 24 ديسمبر القادم وكذلك ما نصبوا إليه جميعًا وهو التداول السلمي للسلطة. (وال- طرابلس) ر ت

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