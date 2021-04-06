وزيرا داخلية ليبيا ومالطا يتفقان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الأمنية المُبرمة بينهما وعلى رأسها مكافحة الإرهاب

طرابلس 05 ابريل 2021 ( وال )- دعا وزير الداخلية عميد ” خالد مازن ” إلى ضرورة إيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون الأمني بين ليبيا ومالطا على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عميد ” مازن ” بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي “بايرون كاميلليري” على هامش زيارة رئيس س الوزراء المالطي إلى ليبيا على رأس وفد وزاري من بينهم وزير الداخلية وعدد من الوزراء .

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية والاتفاق على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية دورلامالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين. (وال- طربلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال