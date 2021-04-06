شهد مقر القيادة العامة للجيش الوطني في الرجمة -الاثنين- انعقاد الملتقى الأول لضباط الجيش الوطني الليبي (القوات المسلحة)، تحت شعار “القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين” – وفقاً لما أوردته المنصات الإعلامية للجيش الوطني.

افتتحت فعاليات الملتقى بحضور القائد العام للجيش الوطني المُشير “خليفة حفتر”ورئيس الأركان العامة الفريق “عبدالرازق الناظوري” ورؤساء الأركان النوعية “البرية والبحرية والجوية” وكبار الضباط من مديري الإدارات المتخصصة وضباط الألوية والكتائب ووحدات “القوات المُسلحة الليبية” .

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