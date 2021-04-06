هون.. وقفة احتجاجية لممرضات مستشفى العافية

خاص/ 218

نفذت “25” ممرضة من العاملات بعقود في مستشفى العافية بمدينة هون وقفة احتجاجية بشأن قرب انتهاء عقودهن دون منحهن مرتبات لأكثر من سنتين وسط معاناة وفاقة، لاسيما مع ما تمر به البلاد من غلاء في الأسعار وتفشي الجائحة وصعوبة المعيشة.

وأرجعت الممرضات المنظمات للوقفة أن السبب الرئيس للاحتجاج هو التأخر في إرسال المستندات المطلوبة من إدارة المستشفى لوزارة الصحة في العاصمة طرابلس، فيما أكد مدير عام المستشفى الدكتور فؤاد العربي لقناة 218 أن (سبب تأخر صرف هذه المرتبات يعود للإجراءات الإدارية و التلكؤ البيروقراطي من لجنة الترشيد بوزارة المالية) .

وأضاف “العربي” أنه يتابع بصورة شخصية هذا الأمر ووقف عليه بنفسه قبل أيام قليلة إثر زيارته لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وأنه تفاجأ بوجود متطلبات جديدة أخرى من الوزارة كما يحدث في كل مرة ومنذ عدة أشهر، موضحاً أن إدارة مستشفى العافية غير مسؤولة عن هذا التأخر في صرف هذه المرتبات وهو يحاول توفير كل المتطلبات من أجل صرف المرتبات لهذه المجموعة في أقرب وقت ممكن .

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