شركة مليتة: صيانة توربينة غازية في حقل الوفاء بمجهودات ذاتية لأول مرة

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز إجراء عملية الصيانة في توربية غازية بحقل الوفاء عبر فريق صيانة التوربينات والضواغط به.

ونفذ الفريق أعمال العمرة لصندوق التروس الخاص بالتوربينة الغازية «أ» في زمن قياسي، حيث تم تشغيلها بنجاح لتصل كافة قراءات الحرارة والاهتزازات في المستوى المطلوب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإنين.

وقالت الشركة إنها المرة الأولى لإنجاز العمل تحت إشراف العناصر الوطنية، إذ كان في السابق يتطلب حضور خبراء من الشركات المصنعة لإجراء هذه العمرات.

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