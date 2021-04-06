مباحثات “ليبية- إيطالية” لتعزيز التعاون في القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، مساء أمس، بمكتبه بديوان الوزارة، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قريمالدي؛ لبحث سبل التعاون بين الدولتين في المجال الصحي.

وأكد الوزير عمق العلاقات بين البلديْن حكومةً وشعبًا، مشيدًا بالجهود المبذولة في علاج المرضى ، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها الإيطالية.

وشملت مباحثات الجانبين؛ سبل تقوية التعاون في مجال توطين العلاج بالداخل الليبي، عن طريق توأمة عدة مستشفيات كبرى مع مستشفيات إيطالية كبرى.

وشدّد “الزناتي” على ضرورة إحداث تطور نوعي على صعيد البرامج التدريبية للكوادر الطبية.

من ناحيته، قال السفير الإيطالي إن ليبيا بلد له ثقل وأهمية خاصة بالنسبة لروما، وأضاف: حضرنا إلى هنا لنؤكد لكم أننا سنقدّم كافة أشكال الدعم والمساندة في الجانب الصحي.

وقدّم الشكر للجانب على الليبي على مبادرة إرسال ستة أطباء إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الشعب الإيطالي لن ينسى هذه الوقفة الإنسانية النبيلة غير المستغربة على الليبيين.

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