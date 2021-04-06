“دار إفتاء الغرياني” تحيل تقريراً “علمياً” عن هلال رمضان إلى مجلس دراساتها “الشرعية”

أعلنت دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إحالة تقرير “علمي” عن هلال شهر رمضان، إلى مجلس دراستها الشرعية.

وأوضح حساب دار الإفتاء الليبية التابع للغرياني، أن لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء، عقدت الإثنين 22 شعبان 1442هـ، والموافق: 5/ 4/ 2021، اجتماعًا برئاسة مدير إدارة الفتوى والبحوث، بعد استلامِها التقرير العلميّ الصادر عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وإحالته إلى مقررِ مجلسِ البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاءِ لعرضه على أعضاء المجلسِ، وذلك لوضعِ الترتيبات الأخيرةِ لتحرِّي هلالِ شهر رمضان لهذا العام 1442 هجري.

وأوضح البيان أيضا، أن الدار طلبت من المجلس الأعلى للقضاءِ، مراسلةَ رؤساءِ المحاكمِ، بشأنِ فتحِ أبوابِ المحاكمِ الجزئيةِ يوم الإثنين 29 شعبان، الموافق: 12/ 4/ 2021م؛ لتلقّي شهادات المواطنينَ، حول ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهر رمضانَ المبارك لهذا العام.