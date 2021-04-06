«الفارسي»: على المسؤولين تلقي التطعيم أمام الإعلام حتى يثق الناس في سلامة اللقاح

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، المسؤولين الليبيين بضرورة تلقي تطعيم كورونا أمام وسائل الإعلام، حتى يثق الناس في سلامة اللقاح.

وقالت الفارسي في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “توکلوا على الله وسجلوا في منظومة التطعيم، وعلى المسؤولین أن یبادروا بالخروج الإعلامی وهم یتلقون التطعیم لیثق الناس في سلامته”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي “الناس تعبت وفقدت مصداقية كل شيء، ووسط متاعبهم المتراكمة ضاعت بوصلة الأولويات”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، من شركة «سبوتنيك» الروسية إلى طرابلس، التي تعد أول دفعة من لقاحات «كورونا» تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.