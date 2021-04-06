مركز الرقابة على الاغذية والادوية يكشف حقيقة وقف شحنة لقاح كورونا

كشف محمد الزيات، مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حقيقة وقف شحنة لقاح كورونا، مؤكداً إن الأخبار المتداولة حول إيقاف شحنة لقاح كورونا غير صحيحة، وأنها عارية عن الصحة.

وأضاف الزيات، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة ”صدى” أن الإجراءات الرقابية لازالت قيد العمل بما يطابق القانون الصحي المعمول به بالبلاد.

ولفت الزيات، إلى أن الإجراءات المذكورة بالكتاب الموجه من مدير المركز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية لكي نتمكن من عملية الكشف عن الشحنة وحتى نتمكن من الإجراءات الرقابية التي تطلب أن تكون النشرة التوضيحية مدونة باللغة الإنجليزية طبقاً للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 وتسهيلاً للطواقم الطبية عند عملية استخدامه.

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