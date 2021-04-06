بلدية سرت تزور مصنع ألبان القرضابية بجهاز النهر الصناعي ‎

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ورئيس لجنة الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى شعيب بن شرادة ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية وعضوا لجنة الادارة بالجهاز جمعة ابريقى وحسين العطوي ومدير ادارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ورئيس واعضاء اللجنة المكلفة من وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية المكلفة للوقوف على مشاكل واحتياجات الجهاز بسرت، بزيارة لمصنع ألبان القرضابية أحد مرافق جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى بسرت.

واستمع الوفد خلال الزيارة الى شروح تفصيلية حول آلية وطرق إنتاجية حليب القرضابية قدمها مدير مصنع ألبان القرضابية ومحطة الابقار جمعة الفليدني وكدلك كيفية طرق البسترة والاختبارات على عينات إنتاجية الحليب وطرق التغليف والتعبئة والتجهيز ووصولا الى التسويق المحلي.

كما اطلعوا على عدد من الاجهزة والآلات ذات الأهمية بالمصنع التي تحتاج الى أعمال صيانة وتوريد جديد.

وأوضح مسؤول الإعلام بسرت محمد الاميل أن إنتاجية مصنع ألبان القرضابية للحليب الطبيعي في تدن كبير حيت ينتج حاليا أقل من 900 لتر حليب بينما كان في السنوات الثلاث الماضية أكثر من ألفين وثمانمائة لتر حليب وكان قبل عام 2011 ينتج المصنع قرابة 8000 لتر ويغطى السوق المحلى بسرت وضواحيها حتى مصراتة والجفرة.

وسبب تدني الإنتاج هو عدم وجود ميزانية كافية لشراء الاعلاف المركزة والخشنة للأبقار الحلوبة بالمحطة بسرت وكذلك الادوية البيطرية والكشوفات الطبية البيطرية المتواصلة، كما قاموا ايضا بجولة اطلعوا خلالها على حظائر الابقار الحلوبة التي يعتمد عليها مصنع ألبان القرضابية وحاجياتها للأعلاف الخضراء والخشنة من أجل زيادة الانتاج بمصنع الالبان بسرت.