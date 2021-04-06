الرقابة على الاغذية يرصد مخالفات في أول شحنة من اللقاح الروسي

طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الادوية د. محمد عمر حسن ،الاثنين ،بضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من ان التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم ،مع تقديم شهائد التحاليل الخاصة بالشحنة بالاضافة أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية.

و أشار مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية في كتاب موجّه إلى – رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،أن ذلك يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الانجليزية.

و أوضح مدير عام المركز عن الاجراءات الرقابية ،انه تم الافراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية واخد عدد ثلاثة عينات من الجرعات للارقام التغشيلة المدكورة ادناه ،مشيرا أنه مع تتبع عملية تخزين كامل الشحنة وتأكد من ظروفها تخزينها طبقا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية.

و اشار في المقابل أنه لم يتم استلام شهايد التخليل لبيان طرق تحليلها و الكشف عليها ،كما أن الملصق و النشرة الداخلية للشحنة مكتوبة باللغة الروسية مما يتعدر قراءة البيانات التوضيحية للعينات ويجعلها مخالفة للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة التشرة توضيحية باللغة الانجليزية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي