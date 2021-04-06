“العباني”: قرار “الكبير” بشأن المصرف الخارجي تعدي على اختصاص القضاء الليبي

وصف عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، القرار الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، بـ “القرار معيب”.

وقال «العباني» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه يرى القرار معيبًا لأنه “صدر وقضية تبعية المصرف ذاته لا زالت محل نظر أمام القضاء بموجب القضية المرفوعة من المحافظ نفسه، ضد القرار الذي أصدره السراج بملكية المصرف الليبي الخارجي لوزارة المالية”.

وأوضح أنه “تم تسمية مجلس إدارة له وصدر له سجل تجاري من وزارة الإقتصاد، وقيام المحافظ بإصدار مثل هذا القرار يعد تعدي على اختصاص القضاء الليبي، إذ لا يجوز للجهات الإدارية، الفصل في موضوعات محل نظر أمام القضاء احتراما له”.