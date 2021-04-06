رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت يزور مصلحة جوازات المدينة

في إطار الوقوف عن كثب على المعوقات التي تواجه فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بسرت قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ومدير مديرية الأمن بسرت المكلف عميد صالحين إطبيقة ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بسرت عقيد فتحى الرغيوي ورئيس جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا سرت أحمد يوسف ومدير ادارة الأعلام ببلدية محمد الأميل وعدد من الضباط بمصلحة جوازات سرت بجولة تفقدوا خلالها الاقسام التابعة للفرع والتي شملت أقسام الاصدار والتصوير وقسم اصدار البطاقات الشخصية وقسم معاملات شؤون الاجانب ومنظومات التصوير بفرع مصلحة الجوازات بسرت.

واطلعوا خلال الجولة على سير العمل بفرع المصلحة التي تقدم خدمات يومية للمواطن والمواطنة بسرت من حيث استخراج البطاقات الشخصية وبطاقات اقامة الاجانب ويليها قريبا اصدار مستند السفر الإلكتروني الجديد.

كما شاهدوا الامكانيات الضعيفة بفرع المصلحة لاحتياجاتهم للدعم المالي وتوفير اجهزة حاسوب وغيرها واجهزة تكييف وقرطاسية وصيانة مقر المصلحة بسرت.