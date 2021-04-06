توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة بدءً من اليوم الثلاثاء 6 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الطقس معتدل نسبيا على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب هذا الصباح على بعض مناطق الشمال ، و رياح نشطة نسبيا نهار اليوم على أقصى مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا الصباح على بعض المناطق قد يتخللها سقوط مطر خفيف .

• الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الخميس .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-24) مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد وتنخفض يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا ، واحتما ل ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة وتكون بداية هذا اليوم جنوبية غربية نشطة السرعة على المنطقة من (طبرق حتى أقصى الساحل –جالو والجغبوب).

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين تتراوح ما بين (17-23) مْ على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 33) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح:جنوبية شرقية الى جنوبية الغربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30-37) مْ وتسجل انخفاض طفيف على بعض المناطق يوم الغد.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:30 )

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47)

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