المفوضية العليا تبحث مع مسؤولة أممية دعم المرأة في الانتخابات

بحثت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيقوني بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية السيدة سوزان حمي سبل دعم المرأة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم وتوفير أفضل السبل في مجال التوعية الانتخابية من أجل وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى صناديق الاقتراع وفقاً للأطر القانونية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أن الجانبين ناقشا أمس الإثنين خلال لقائهما بمقر المفوضية إمكانية توقيع اتفاقية دعم بين وحدة دعم المرأة بالمفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية خلال المرحلة المقبلة.