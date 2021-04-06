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المنفي يعلن رسميًا عن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.

إعلان المنفي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس وتابعت مجرياته صحيفة المرصد، دعا فيه القوى السياسية كافة إلى الانخراط في مسارات مشروع المصالحة الوطنية، مبينًا أن تشكيل المفوضية هو تلبية لمخرجات الحوار الوطني؛ ولأن المشروع يتطلب خطة عمل واضحة.

وأضاف المنفي: إن المفوضية ستكون صرحًا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون، معربًا عن أمله في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الـ 24 من ديسمبر من العام الجاري.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يا بني آدم لن تنجح مصالحه دون عداله انتقاليه بالله من سينسي الجرايم التي ارتكبها فروخ مصراته الشواذ المعاقين و سرقات صياح ا و مخالب الانسان ال
    حقراء؟ و الا فروخ الحرام متع الزاويه الحمقاء

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