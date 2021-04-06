نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الطقس سيكون معتدلاً نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر السحب هذا الصباح على بعض مناطق الشمال، ورياح نشطة نسبيًا نهار اليوم، على أقصى مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، هذا الصباح، على بعض المناطق قد يتخللها هطول أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط يوم الخميس.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-24) مْ وتسجل زيادةً طفيفةً يوم الغد، وتنخفض يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر، هذه الليلة، وصباح الغد، على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة، وتكون بداية هذا اليوم، جنوبية غربية نشطة السرعة، على المنطقة من “طبرق حتى أقصى الساحل –جالو والجغبوب”.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين تتراوح ما بين (17-23) مْ على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات- غدامس- الحمادة:

• الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول، يوم الغد، إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 33) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية الغربية معتدلة السرعة، تتحول، يوم الغد، إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-37) مْ وتسجّل انخفاضًا طفيفًا على بعض المناطق، يوم الغد.

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