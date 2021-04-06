البعثة الأممية ترعى اجتماعًا يهدف لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية

ليبيا – عقدت البعثة الأممية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت الدولية سلسلة اجتماعات خلال الفترة الممتدة بين الـ2 والـ5 من أبريل الجاري.

بيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماعات كانت مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي بفرعيه، بحضور هذه الشركة، وهي الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية.

وأضاف البيان: إن الاجتماع أتى لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي والتحقق منها، بناء على الطلب المقدم من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وبهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

وبحسب البيان أيد مجلس الأمن الدولي هذا الطلب في قراره المرقم 2434 بشأن ليبيا الذي تم بموجبه تفويض البعثة الأممية بدعم هذه العملية، ليتم الاتفاق بين محافظي المصرف المركزي في العاصمة طرابلس الصديق الكبير ومدينة البيضاء علي الحبري على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف البيان أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تولى إدارة عملية شراء الخدمات التي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية، من خلال جمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس من العام 2020.

وأوضح البيان أن المعلومات تم دمجها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى تم التحقق منها عبر تأكيدات طرف ثالث مع مصارف تجارية ذات صلة، على أن يستكمل التقرير النهائي خلال أبريل الجاري بتوصيات لتحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي، وخطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.

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