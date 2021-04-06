وزير الصحة يعلن أنه سيكون أول من يتلقى لقاح كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة، الدكتور علي الزناتي، أنه سيكون أول من يتلقى لقاح فيروس كورونا في ليبيا، لافتًا في نفس الوقت إلى أن الأولوية ستكون للعاملين في مراكز العزل، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

وقال الزناتي، في إيجاز صحفي الإثنين، إن 101250 جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” قد وصلت إلى ليبيا، عن طريق دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دفعات أخرى من هذا اللقاح ستصل تباعا، وأنه سيتم توفير ما بين 300 ألف إلى 400 ألف جرعة لقاح في القريب العاجل.

وأفاد الزناتي، أن عدد الجرعات المتوقع وصولها في الفترة المقبلة من هذا اللقاح يفوق المليون جرعة، مؤكدًا أن عدد الجرعات من اللقاح الروسي ولقاحات أخرى التي ستصل البلاد من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين جرعة.

وأكد أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم الشحنة، وقام بتخزينها في الغرف الباردة في درجة تصل إلى -18 درجة مئوية، وسيتم إرسالها إلى في باقي المدن الليبية.