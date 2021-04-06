محلل إيطالي: السلام الدائم في ليبيا يرتكز على انسحاب المرتزقة الأجانب

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى ليبيا، الثلاثاء، تعد مهمة للغاية، حيث سيكون أول رئيس حكومة أوروبي يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا.

وقال «روفينيتي»، في تصريح صحفي لمجلة “فورميكي” الإيطالية، إن “دراجي يتحرك وفقًا للمسار الأممي الذي بدأ بعملية الاستقرار مدفوعة بتصويت منتدى الحوار الليبي وانبثقت عنه حكومة الوحدة الليبية برئاسة الدبيبة”.

وأضاف أن “الهدف واضح ويتمثل في الوصول إلى الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وهو أقصى تعبير عن الديمقراطية والحرية ويمثل أهمية كبيرة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت «روفينيتي» إلى أن “دراجي سيناقش مع الدبيبة ملف الهجرة الذي يمثل مشكلة بالنسبة لإيطاليا وأوروبا”، موضحاً أن “تعزيز التعاون في مجال الأمن يعد وظيفيا للحفاظ على وقف إطلاق النار”، مشددًا على أن “السلام عامل استقرار أساسي، والسلام الدائم يرتكز أيضا على انسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية”.

كما تطرق الخبير الإيطالي إلى مشروع للطاقة في الجنوب قيد المناقشة، مشيراً إلى أن “هناك أزمة انقطاع التيار الكهربائي الواجب حلها، بالإضافة إلى العبور بليبيا نحو مسار انتقال الطاقة من خلال البدائل المستدامة”.

وأوضح أن «روفينيتي» أنه “سيكون هناك مجال لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والمالية، فضلاً عن البنية التحتية ومشروعات مثل الطريق السريع الذي يربط بين الشرق والغربي الذي تنشط فيه الشركات الإيطالية ويشكل أهمية لليبيين، بالإضافة لإعادة تنشيط المطار”.