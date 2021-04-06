حمودة: الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية الرياضية

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية الرياضية مشيرة لدعم جميع الألعاب الرياضية والأندية الليبية على السواء

وقال حمودة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الوحدة الوطنية أهمية الرقي بمستوى الرياضة في ليبيا، والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأندية الرياضية، ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية من خلال تحري الصدق وعدم تداول الشائعات التي تشير لدعم الحكومة لنادي رياضي دونًا عن باقي الأندية، وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية على التزامها بدعم جميع الألعاب الرياضية والأندية الليبية على حد سواء”.