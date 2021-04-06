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وزارة المالية تدرس سبل التعاون بين ليبيا ومالطا لتحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله مع وزير المالية والعمل في مالطا كلايد كارونا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جانب من اجتماع عبدالله مع نظيره المالطي

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، جرى اللقاء على هامش زيارة رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا للعاصمة طرابلس برفقة عدد من الوزراء، مؤكدًا أن عبد الله وكارونا تناولا في مباحثاتهما قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الشؤون المالية.

وأضاف البيان أن الجانبين تدارسا سبل تبادل المعلومات والتعاون في المجال الجمركي ومجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن التطرق إلى تحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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