الزناتي يوجه بتفعيل قرار لزيادة مرتبات ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

ليبيا – أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي تعليمات بإعادة تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن زيادة مرتبات عدد من العاملين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد جاء قرار الزناتي خلال اجتماع مع رئيس لجنة مندوبي النقابات فوزي ونيس، وعضو اللجنة مندوب النقابات البهلول بن رمضان؛ لوضع الترتيبات الخاصة بقرار رئاسي الوفاق رقم 885 لسنة 2019.

وأضاف البيان أن هذا القرار بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الطبية ورفع مرتباتهم، ليوجه الزناتي بإعادة تفعيل القرار الذي تم تجميد تنفيذه من قبل رئاسي الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية