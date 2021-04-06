نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (06/04/2021)…
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش يتحول تدريجياً يوم الغد إلى قبلي سـرعتــه ما بين (05– 10 ) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00) متر.
• البحر قليل الأضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم.
• الريح شرش بوجه عام، ويكون غربي على الساحل الممتد من شحات إلى درنة سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة، يصل اليوم إلى (20) عقدة على ساحل طبرق .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–2.00) .
• البحر قليل الأضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي آخر الليل والصباح الباكر.
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