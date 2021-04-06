نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (06/04/2021)…

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش يتحول تدريجياً يوم الغد إلى قبلي سـرعتــه ما بين (05– 10 ) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00) متر.

• البحر قليل الأضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم.

• الريح شرش بوجه عام، ويكون غربي على الساحل الممتد من شحات إلى درنة سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة، يصل اليوم إلى (20) عقدة على ساحل طبرق .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–2.00) .

• البحر قليل الأضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي آخر الليل والصباح الباكر.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي