امطير: شكرًا لتركيا التي ساعدتنا في مواجهة الغزاة

ليبيا – ثمنت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين دور الأتراك و3 مسؤولين سابقين بالتزامن مع ما وصفته بـ”ذكرى الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وكتبت امطير في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “في ذكرى الهجوم على العاصمة، شكرًا لفتحي باشاآغا وأسامة جويلي وأحمد بو شحمة؛ لأنهم لم يغلقوا هواتفهم ويختفوا ووقفوا وقفة رجال لحماية الشعب، وشكرًا لجميع قوات بركان الغضب، وشكرًا تركيا لأنها كانت في الموعد وساعدتنا في حماية المدنيين من حمم صواريخ ميليشيات فاغنر والغازي الذي أتاها غازيًا” حسب تعبيرها.

ولم تشر إمطير لدور الأتراك في استجلاب أكثر من 15 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لدعم مسلحي الوفاق في مواجهة القوات المسلحة واتخاذهم لقواعد عسكرية موزعة بين الوطية وطرابلس والخمس ومصراتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية