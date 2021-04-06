رئيس الوزراء الإيطالي يصل طرابلس ويلتقي “الدبيبة”

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه برئاسة الحكومة، بحسب وكالة أنباء نوفا.

والتقى «دراغي» برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مقر مجلس الوزراء، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء. بحسب قناة ليبيا الوطنية.

وسيبحث الطرفان عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، الهجرة غير النظامية، ملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وزار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في 25 مارس الماضي، طرابلس رفقة نظيريه الفرنسي والألماني، وأعرب خلالها عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق من مارس الماضي، عقد دي مايو زيارة غير معلنة إلى العاصمة الليبية طرابلس تعد هي الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة لليبيا.