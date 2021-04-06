رئيس غرفة مجابهة كورونا يحذر من خطورة الموقف الصحي

أكد رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بوزارة الداخلية رمضان برباش خطورة الموقف الصحي المترتب عن انتشار جائحة كورونا ما يتطلب تكثيف الجهود الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن رئيس غرفة مجابهة جائحة كورونا أكد خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة بديوان الوزارة على ضرورة التواصل الفعال مع كافة مكونات وزارة الداخلية في كافة ربوع ليبيا من أجل وضع تدابير أمنية مناسبة للتعاطي والتعامل مع تداعيات هذه الجائحة.

وأشار برباش إلى خطورة الموقف الصحي المترتب على إنتشار جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الأمنية رفقة الجهود المصاحبة من قبل الجهات المختصة المعنية بالتعامل مع وباء كورونا.

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