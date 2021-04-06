رئيس وزراء إيطاليا يصل طرابلس

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه برئاسة الحكومة.

وبحسب وكالة نوفا من المقرر أن يلتقي دراغي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مقر مجلس الوزراء، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء.

وسيبحث الطرفان عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، الهجرة غير النظامية، ملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وزار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في 25 مارس الماضي، طرابلس رفقة نظيريه الفرنسي والألماني، وأعرب خلالها عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق من مارس الماضي، أدى دي مايو زيارة إلى العاصمة طرابلس تعد هي الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة لليبيا