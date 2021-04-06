مكافحة الأمراض تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني مكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 346 حالة جديدة و61 حالة مخالطة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه جرى في مصراته تسجيل 17 حالة جديدة و69 حالة مخالطة وفي العجيلات سجلت 13 حالة جديدة وفي السواني بن ادم وصرمان والغريفة وقصر الأخيار ويفرن والرجبان سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي زليتن سجلت 26 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي القره بوللي سجلت 4 حالات جديدة وفي الزاوية الجنوب سجلت 4 حالات جديدة وفي المنشية الجميل سجلت 8 حالات جديدة وفي اسبيعه سجلت 7 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي فسانو سجلت 14 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 17 حالة جديدة وفي جادو سجلت 15 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 16 حالة جديدة وحالة مخالطة وفي السائح سجلت 4 حالات جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 26 حالة جديدة سجلت 7 حالات مخالطة وفي الخمس سجلت حالتين جديدتين و4 حالات مخالطة وفي سبها سجلت 10 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي مسلاته سجلت 8 حالات جديدة وفي غريان سجلت 53 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي طبرق سجلت 7 حالات جديدة وفي ظاهر الجبل سجلت 8 حالات جديدة وفي صبراته سجلت 4 حالات جديدة وفي درج سجلت 5 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي باطن الجبل سجلت 5 حالات جديدة وفي الحرابة سجلت 3 حالات جديدة وفي الماية سجلت 4 حالات جديدة وفي ترهونه سجلت حالتين جديدتين وفي اجدابيا سجلت 4 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي قصر بن غشير سجلت 32 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 20 حالة جديدة وفي سرت سجلت 7 حالات جديدة و10 حالات مخالطة وفي سوق الخميس امسيحيل سجلت حالتين جديدتين وفي العامرية سجلت 4 حالات جديدة