طرابلس.. الدبيبة يدخل في اجتماع مغلق مع رئيس الوزراء الايطالي

يُعقد هذه اللحظات في مقر مجلس الوزراء، بالعاصمة طرابلس اجتماع مغلق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على العاصمة الليبية، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه .

وقال مراسل بوابة افريقيا الاخبارية في طربلس إن الاجتماع يحضره وزراء الخارجية والداخلية والحكم المحلي والمواصلات والصحة، وسيبحث عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، الهجرة غير النظامية، ملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.