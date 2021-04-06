سفير إيطاليا: ندعم الجانب الصحي في ليبيا

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه وزير الصحة علي الزناتي دعم الجانب الصحي في ليبيا.

وقال سفير إيطاليا خلال لقائه وزير الصحة بديوان الوزارة إن ليبيا تعني الكثير لإيطاليا مضيفا “نحن هنا لنؤكد لكم كامل دعمنا للجانب الصحي في ليبيا، نشكركم على إرسال ستة أطباء خلال بداية الجائحة إلى إيطاليا نحن لن ننسى هذا والشعب الإيطالي لن ينسى هذا حين كان العالم لايعلم مالذي يحصل جراء هذا الوباء.

من جانبه أكد وزير الصحة عمق العلاقات بين ليبيا وايطاليا حكومةً وشعباً، وأثنى على الجهود المبذولة لعلاج المرضى في السابق، كما أكد على أهمية التعاون بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها من الجانب الايطالي ودعم البرامج التدريبية للكوادر الطبية في اطار التعاون بين البلدين

وبحث الجانبين خلال اللقاء التعاون بينهما من حيث توطين العلاج بالداخل من خلال توأمة عدة مستشفيات كبرى مع مستشفيات ايطالية كبرى