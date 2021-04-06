<br /> الدبيبة : نتوقع زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الدبيبة : نتوقع زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين 06 April, 2021 رابط مختصر



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