ليبيا الان

الدبيبة : نتوقع زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الدبيبة : نتوقع زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

الدبيبة : نتوقع زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين

06 April, 2021

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك