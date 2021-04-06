محلل تركي: أي قرار بسحب «المرتزقة» يتوقف على حجم التنازلات المقدمة لـ«أردوغان»

أكد المحلل السياسي التركي، جواد غوك، أن العدد الذي تم سحبه من المقاتلين السوريين، الموالين لتركيا من ليبيا، يعد قليلاً جداً، وربما جاء في سياق التدليل على التعاطي الإيجابي مع التطورات التي شهدتها ليبيا.

وقال غوك، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “ما يتم تداوله في أنقرة هو أن أي قرار يتعلق بنفوذ تركيا في ليبيا، خصوصاً سحب (المرتزقة)، يتوقف على حجم التنازلات التي ستقدم لتركيا”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت استمرار تدريب ما أسمتهم «القوات المسلحة الليبية»، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والتدريب والاستشارات العسكرية، الموقَّعة بين أردوغان، ورئيس حكومة «الوفاق» الليبي السابقة فائز السراج، في نوفمبر 2019، وقد جاء هذا الإعلان غداة لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع أردوغان، خلال زيارته الأخيرة لتركيا.