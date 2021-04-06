«الكوني»: حضرت «بفخر» عرض  نتائج أول دراسة في ليبيا عن طفرات «كورونا»

أثنى موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، والمرشح لمنصب للمجلس الرئاسي؛ على التعاون مع مراكز البحث في اسبانيا، وشكر الحكومة الاسبانية وسفيرها.

وقال «الكوني»، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه “بفخر وإكبار حضرت عرض نتائج أول دراسة مقارنة في ليبيا عن طفرات فيروس كورونا المستجد، أنجزتها قامات علمية ليبية، بمركز بحوث التقنيات الحيوية بتوظيف تقنية التسلسل الجينومي المتقدم، وبالأخذ في الاعتبار التنوع الجيني والمكاني للسكان. إن إكتشافاتهم تؤسس لخطوة مهمة لمواجهة الجائحة”.

وأضاف «الكوني»، أن “هذه النقلة النوعية في البحث المقارن، تمت بالتعاون مع مراكز البحث في اسبانيا، الشراكة العلمية التي نتوقف باهتمام لمباركتها”، وقدم الشكر لـ “الحكومة الاسبانية وسفيرها الذي حضر معنا هذا الحدث العلمي المهم “.

وختم أن “مواجهة الجائحة معركة عالمية، ساهمت ليبيا اليوم عبر علمائنا، بحجر له أهميته الخاصة”.

وفي سياق متصل، علقت السفارة الإسبانية في ليبيا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: إنه “لشرف لنا أن نشارك اليوم في اللقاء الذي عقد في مركز الأبحاث التكنولوجيا الحيوية في طرابلس مع نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد موسى الكوني ووزيري التربية والتعليم العالي”.