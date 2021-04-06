ليبيا الان

الخارجية الأمريكية تُرجح ارتفاع التلوث في طرابلس بسبب الحرب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الخارجية الامريكية تقريرًا حول مخاطر الألغام حول العالم يلفت إلى أن النطاق الكامل للتلوث بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في ليبيا، غير معروف؛ بسبب ثورة فبراير 2011، والحرب التي استمرت لسنوات في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة خارج إطار القانون؛ يُغذّي الصراع في ليبيا وفي المنطقة.

وأكد التقرير سعي الحكومة الأمريكية، مع الحلفاء والمنظمات الدولية والشركاء المنفذين؛ للتخفيف من تهديد الأسلحة التقليدية الذي يحول دون التنمية، ويقف عائقًا أمام تسليم المساعدات الإنسانية ويهدّد أمن النازحين العائدين.

كما رجح التقرير أن تجدّد القتال غرب ليبيا، الذي بدأ في أبريل 2019، قد أدى إلى تلوث جديد كبير في طرابلس وحولها، على الرغم من عدم إجراء مسح شامل.

وذكر التقرير أن ليبيا ملوثة أيضًا بالعبوات الناسفة في المناطق التي احتلها “داعش” سابقًا، ولا سيما سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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