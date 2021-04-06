رئيس الوزراء الإيطالي: زيارتي إلى ليبيا تعكس أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن زيارته لطرابلس اليوم تعكس أهمية العلاقة التاريخية بين إيطاليا وليبيا.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية اليوم الثلاثاء إن اللقاء ناقش عدة ملفات أهمها الملف الأمني والصحي والصناعة.

وأكد دراغي أن العلاقات التاريخية بين إيطاليا وليبيا جعلت بلاده تقف مع ليبيا في كل الظروف.