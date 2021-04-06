اصابات دون الألف | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 6 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 05 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (372) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6179) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة

2ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2300) عينة

3ــ مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (425) عينة

4ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (200) عينة

5ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (66) عينة

6ــ المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (73) عينة

7ــ مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينة

8ــ مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة

9ــ مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (45) عينة

10ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

11ــ مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (34) عينة

12ــ مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات

13ــ مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (180) عينة

14ــ مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (23) عينة

15ــ مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (245) عينة

16ــ مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة

17ــ مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (147) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 5303 ) عينة سالبة

ـــ عدد (876) عينة موجبة ( 703 جديدة + 173 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (14%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1ــ طرابلس

عدد 346 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة

2ــ مصراته

عدد 17 حالة جديدة

عدد 69 حالة مخالطة

3ــ العجيلات

عدد 13 حالة جديدة

4ــ السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

5ــ صرمان

عدد 1 حالة جديدة

6ــ زليتن

عدد 26 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7ــ القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

8ــ الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

9ــ المنشية الجميل

عدد 8 حالة جديدة

10ــ اسبيعه

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11ــ فسانو

عدد 14 حالة جديدة

12ــ بني وليد

عدد 17 حالة جديدة

13ــ قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

14ــ جادو

عدد 15 حالة جديدة

15ــ الزاوية الغرب

عدد 16 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16ــ السائح

عدد 4 حالة جديدة

17ــ الزاوية المركز

عدد 26 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

18ــ الخمس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

19ــ سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

20ــ الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

21ــ مسلاته

عدد 8 حالة جديدة

22ــ غريان

عدد 53 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

23ــ الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

24ــ طبرق

عدد 7 حالة جديدة

25ــ ظاهر الجبل

عدد 8 حالة جديدة

26ــ صبراته

عدد 4 حالة جديدة

27ــ درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

28ــ باطن الجبل

عدد 5 حالة جديدة

29ــ الحرابة

عدد 3 حالة جديدة

30ــ الماية

عدد 4 حالة جديدة

31ــ ترهونه

عدد 2 حالة جديدة

32ــ يفرن

عدد 1 حالة جديدة

33ــ اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

34ــ قصر بن غشير

عدد 32 حالة جديدة

35ــ جنزور

عدد 20 حالة جديدة

36ــ سرت

عدد 7 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

37ــ سوق الخميس امسيحيل

عدد 2 حالة جديدة

38ــ العامرية

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 642 ) حالة شفاء حسب المدن

1ــ عدد 420 حالة في طرابلس

2ــ عدد 7 حالات في اجدابيا

3ــ عدد 5 حالات في درنة

4ــ عدد 2 حالة في تازربو

5ــ عدد 5 حالات في الخمس

6ــ عدد 15 حالة في قصر بن غشير

7ــ عدد 54 حالة في مصراته

8ــ عدد 12 حالة في الزاوية المركز

9ــ عدد 11 حالة في اسبيعة

10ــ عدد 7 حالات في فسانو

11ــ عدد 11 حالة في ظاهر الجبل

12ــ عدد 50 حالة في سبها

13ــ عدد 7 حالات في الزاوية الجنوب

14ــ عدد 24 حالة في غريان

15ــ عدد 6 حالات في صبراته

16ــ عدد 6 حالات في درج

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالات الوفاة

1ــ عدد 1 حالة في اجدابيا

2ــ عدد 3 حالات في درنة

3ــ عدد 2 حالة في مسلاته

4ــ عدد 2 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1ــ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 164318

2ــ الحالات النشطة : 11075

3ــ المتعافين : 150478

4ــ الٍوفيات : 2765

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي