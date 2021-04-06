اصابات دون الألف | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 6 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 05 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (372) .
وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6179) عينة موزعة على المختبرات التالية :
1ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة
2ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2300) عينة
3ــ مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (425) عينة
4ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (200) عينة
5ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (66) عينة
6ــ المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (73) عينة
7ــ مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينة
8ــ مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة
9ــ مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (45) عينة
10ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة
11ــ مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (34) عينة
12ــ مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات
13ــ مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (180) عينة
14ــ مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (23) عينة
15ــ مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (245) عينة
16ــ مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة
17ــ مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (147) عينة
وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
ـــ عدد ( 5303 ) عينة سالبة
ـــ عدد (876) عينة موجبة ( 703 جديدة + 173 مخالطة )
ـــ نسبة الحالات الموجبة (14%)
وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1ــ طرابلس
عدد 346 حالة جديدة
عدد 61 حالة مخالطة
2ــ مصراته
عدد 17 حالة جديدة
عدد 69 حالة مخالطة
3ــ العجيلات
عدد 13 حالة جديدة
4ــ السواني بن ادم
عدد 1 حالة جديدة
5ــ صرمان
عدد 1 حالة جديدة
6ــ زليتن
عدد 26 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
7ــ القره بوللي
عدد 4 حالة جديدة
8ــ الزاوية الجنوب
عدد 4 حالة جديدة
9ــ المنشية الجميل
عدد 8 حالة جديدة
10ــ اسبيعه
عدد 7 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
11ــ فسانو
عدد 14 حالة جديدة
12ــ بني وليد
عدد 17 حالة جديدة
13ــ قصر الأخيار
عدد 1 حالة جديدة
14ــ جادو
عدد 15 حالة جديدة
15ــ الزاوية الغرب
عدد 16 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
16ــ السائح
عدد 4 حالة جديدة
17ــ الزاوية المركز
عدد 26 حالة جديدة
عدد 7 حالة مخالطة
18ــ الخمس
عدد 2 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
19ــ سبها
عدد 10 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
20ــ الغريفة
عدد 1 حالة جديدة
21ــ مسلاته
عدد 8 حالة جديدة
22ــ غريان
عدد 53 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
23ــ الرجبان
عدد 1 حالة جديدة
24ــ طبرق
عدد 7 حالة جديدة
25ــ ظاهر الجبل
عدد 8 حالة جديدة
26ــ صبراته
عدد 4 حالة جديدة
27ــ درج
عدد 5 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
28ــ باطن الجبل
عدد 5 حالة جديدة
29ــ الحرابة
عدد 3 حالة جديدة
30ــ الماية
عدد 4 حالة جديدة
31ــ ترهونه
عدد 2 حالة جديدة
32ــ يفرن
عدد 1 حالة جديدة
33ــ اجدابيا
عدد 4 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
34ــ قصر بن غشير
عدد 32 حالة جديدة
35ــ جنزور
عدد 20 حالة جديدة
36ــ سرت
عدد 7 حالة جديدة
عدد 10 حالة مخالطة
37ــ سوق الخميس امسيحيل
عدد 2 حالة جديدة
38ــ العامرية
عدد 4 حالة جديدة
تفاصيــــل الـــــ ( 642 ) حالة شفاء حسب المدن
1ــ عدد 420 حالة في طرابلس
2ــ عدد 7 حالات في اجدابيا
3ــ عدد 5 حالات في درنة
4ــ عدد 2 حالة في تازربو
5ــ عدد 5 حالات في الخمس
6ــ عدد 15 حالة في قصر بن غشير
7ــ عدد 54 حالة في مصراته
8ــ عدد 12 حالة في الزاوية المركز
9ــ عدد 11 حالة في اسبيعة
10ــ عدد 7 حالات في فسانو
11ــ عدد 11 حالة في ظاهر الجبل
12ــ عدد 50 حالة في سبها
13ــ عدد 7 حالات في الزاوية الجنوب
14ــ عدد 24 حالة في غريان
15ــ عدد 6 حالات في صبراته
16ــ عدد 6 حالات في درج
تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالات الوفاة
1ــ عدد 1 حالة في اجدابيا
2ــ عدد 3 حالات في درنة
3ــ عدد 2 حالة في مسلاته
4ــ عدد 2 حالة في الخمس
الإحصاءات العامة
1ــ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 164318
2ــ الحالات النشطة : 11075
3ــ المتعافين : 150478
4ــ الٍوفيات : 2765
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