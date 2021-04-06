«الدبيبة»: نأمل في بناء علاقة قوية مع إيطاليا تراعي سيادتنا وشعارها ليبيا أولا

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تتطلع لإعادة فتح الأجواء بينها وبين إيطاليا وتفعيل الاتفاقية الجمركية بين البلدين.

وقال «الدبيبة» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي: “نسعى للتعاون مع إيطاليا على مختلف الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية”.

وأضاف “إيطاليا تولي اهتماما خاصا باستقرار ليبيا، ونحن نقدر ذلك بشدة، كما نأمل في بناء علاقة قوية ومتينة مع روما تراعي سيادة بلدنا وشعارها ليبيا أولا”.

وتابع رئيس الوزراء الليبي، خلال المؤتمر صحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي “شركة «إيني» مهمة جدا في مجال التعاون الليبي الإيطالي”.

واستطرد “نثمن استمرار السفارة الإيطالية في العمل من طرابلس رغم الصعاب”.